Marko prijst Verstappen: "Max is uitzonderlijk"

Max Verstappen maakte vandaag veel indruk met zijn zege in zijn thuisrace op het circuit van Zandvoort. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur hield het hoofd koel in de wisselende omstandigheden en evenaarde het record van de meeste zeges op rij. Helmut Marko prees Verstappen na afloop de hemel in.

Verstappen begon de race op Zandvoort op de pole position, maar verloor de leidende plek na de plotselinge regenval in de openingsronde. Toen alles weer droog was en Verstappen naar de slicks wisselde, kreeg hij de koppositie weer in handen. In de chaotische omstandigheden die daarna volgden, gaf hij de koppositie op geen enkel moment meer uit handen. De zege was hierna een feit en hij nam de felicitaties van koning Willem-Alexander gretig in ontvangst.

Koning

Verstappen maakte met zijn race veel indruk op zijn team. Red Bull-adviseur Helmut Marko was trots en kwam haast superlatieven te kort. In gesprek met Viaplay deelde Marko zijn complimenten uit: "Ik weet niet wat nog beter kan gaan. Dit was ongekend, het maakt niet uit om het regent of niet. Hij leest de race, verzorgt zijn banden en blijft echt enorm kalm. Dat is indrukwekkend met zoveel emotie van zijn thuisrace. Hij staat onder zoveel druk en hij begroet de koning ook zo gewoon."

Beste ooit?

Marko steekt niet onder stoelen of banken dat hij Verstappen een echte topcoureur vindt. De Oostenrijker durft niet te ontkennen dat hij misschien wel één van de beste ooit is. Wel geeft Marko aan dat de concurrentie op het moment echt moordend is: "Alle perioden in de sport zijn anders, maar Max is uitzonderlijk. Hij staat ongetwijfeld tussen de beste coureurs allertijden in deze sport."