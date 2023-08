Leclerc baalt als een stekker: "Toen hadden we het heel lastig"

Eén van de grootste verliezers van de Nederlandse Grand Prix van Charles Leclerc. De Monegask wilde zijn crash van zaterdag goed maken, maar slaagde daar helemaal niet in. Hij had pech met geklungel bij zijn pitstop en viel daarna uit vanwege schade aan zijn auto. De teleurstelling was enorm.

Leclerc probeerde in de openingsfase van de race zijn mislukte kwalificatie goed te maken, maar bij zijn pitstop was men eventjes vergeten dat er banden nodig waren. Daarna ging het niet veel beter en zakte hij als een steen in het water door het veld heen. Ferrari besloot dat het genoeg was geweest en men haalde hem naar binnen. Zijn race zat er daardoor al redelijk vroeg op.

Piastri

Na afloop probeerde Leclerc te achterhalen wat er nou precies aan de hand was. De Monegask wist in gesprek met Sky Sports niet waar de schade precies vandaan kwam: "Ik denk dat het komt door ons momentje met Oscar Piastri, maar dat zou raar zijn omdat het amper echt contact was. Jammer genoeg raakte er een onderdeel beschadigd wat qua aerodynamica heel belangrijk is. Daarna hadden we het echt enorm lastig."

Pitstop

De mislukte pitstop was aan het einde van de race geen groot thema meer voor Leclerc. Hij kon het wel begrijpen en wilde er geen groot ding van maken: "Zover ik heb begrepen was het de juiste keuze, ook al stonden de jongens nog niet klaar. We hadden veel meer tijd verloren als we om de baan waren gebleven. Om eerlijk te zijn, we wonnen meer tijd dan we verloren. Ik heb geen spijt van die late call, we hadden we wel iets beter kunnen uitvoeren."