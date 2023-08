Moeilijke kwalificatie Verstappen ondanks pole position: "Glad circuit door nieuw asfalt"

Max Verstappen liet de fans op het circuit van Zandvoort zojuist hard juichen. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur greep de pole position en was net wat sneller dan de Britten Lando Norris en George Russell. Verstappen ging er na de laatste rode vlag goed voor zitten en greep de pole position. Hij haalde na afloop opgelucht adem.

Verstappen kreeg in de Nederlandse kwalificatie veel concurrentie. De Nederlander moest niet alleen strijden met zijn teamgenoot Sergio Perez en de McLarens, maar ook met Alexander Albon, George Russell en de wederom snelle Fernando Alonso. Na twee rode vlaggen koos Verstappen het juiste moment uit om een snelle ronde te rijden, hij ging snel en pakte de pole. Dit leidde tot grote vreugde bij de mensen op de tribunes.

Moeilijk

Na afloop van de kwalificatie gaf Verstappen toe dat hij het moeilijk had. De Nederlander haalde opgelucht adem en legde zijn dag uit aan interviewer van dienst David Coulthard: "Het was een heel erg moeilijke kwalificatie. De baan is best glad door het nieuwe asfalt. Je moest echt je rondje rijden en ervoor zorgen dat je buiten de problemen bleef. Ik denk dat wij dit best wel goed hebben gedaan."

Slicks

Pas in het derde kwalificatiegedeelte kozen de coureurs voor de slicks. Verstappen kwam in Q3 zelfs nog eventjes de baan op. op de inters. Daarna wisselde hij toch van compound. Hij legt deze zaak uit aan Coulthard: "Er was maar één droge lijn op veel plekken, dus we moesten een risicootje nemen. De laatste ronde was echter een genot. Er is altijd druk, maar als het lukt is het geweldig."

Winst Verstappen

