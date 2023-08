Haas slaat handen ineen met speciale stichting in Zandvoort

Het team van Haas heeft de livery voor het Nederlandse Grand Prix-weekend een klein beetje aangepast. De Amerikaanse renstal heeft namelijk een plekje vrij gemaakt voor een nieuwe, eenmalige sponsor. Nadat er vorig jaar logo's van Ziggo Sport op de wagens stonden, is het dit keer de beurt aan de non-profit organisatie Lymph&Co.

Het logo van Lymph&Co is dit weekend vlak onder het startnummer op de auto's van Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg te vinden. Deze stichting uit Amsterdam zit zich in voor grensverleggend onderzoek om de behandeling van lymfeklierkanker te verbeteren. De stichting is opgericht door prins Bernhard van Oranje en heeft onder meer Ziggo Sport-gezicht Jack Plooij aangetrokken als ambassadeur.

Amsterdam-based non-profit organization @LymphCo will feature on the front wing of the @HaasF1Team VF-23 at the #DutchGP.



Lymph&Co use all donations to fund groundbreaking and fundamental research into preventing, diagnosing and treating Lymphoma cancer.



馃摳 #AMuS#F1 pic.twitter.com/Npo8qFzKnd