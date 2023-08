Hamilton vreest voor Red Bull-heerschappij en geeft Leclerc gelijk

Dit weekend gaat het Formule 1-seizoen weer verder met de thuisrace van WK-leider Max Verstappen op het circuit van Zandvoort. Veel mensen verwachten dat Verstappen in Nederland weer zal zegevieren. De overheersing van Red Bull Racing zorgt voor veel twijfel bij de concurrentie. Ook Lewis Hamilton vreest dat Red Bull en Verstappen voorlopig nog onverslaanbaar zijn.

Red Bull wist in de eerste seizoenshelft alle Grands Prix te winnen. De Oostenrijkse renstal is veel sneller dan de concurrentie en vooral Verstappen maakte veel indruk. De Nederlandse regerend wereldkampioen won slechts twee races niet en rijdt met speels gemak weg bij de concurrentie. Ferrari-coureur Charles Leclerc vraagt zich af of Red Bull onder de huidige reglementen wel te verslaan is. Hij vreest dat Red Bull tot de nieuwe motorreglementen in 2026 blijft heersen.

Ook zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton vreest dat Verstappen voorlopig onverslaanbaar is. De Britse Mercedes-coureur heeft de woorden van Leclerc ook gehoord en geeft hem in gesprek met RaceFans gelijk: "Het is gewoon een feit dat ze ver voor liggen en dat ze waarschijnlijk al maanden eerder dan de rest zijn begonnen met de ontwikkeling voor volgend jaar. Ze liggen immers iets van 100 of 200 punten voor op de rest. Het zou dus heel goed kunnen dan Charles hier gewoon gelijk heeft."

Winst Verstappen

