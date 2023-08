Marko twijfelt over Red Bull-toekomst Perez: "Niets is 100 procent zeker"

Het team van Red Bull Racing is bezig met een zeer sterk seizoen in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal won alle Grands Prix in de eerste seizoenshelft, maar slechts twee daarvan werden gewonnen door Sergio Perez. Alhoewel Perez over een contract tot en met 2024 beschikt, bestond er wel twijfel over zijn Red Bull-toekomst. Helmut Marko wakkert die geruchten nu echter weer aan.

Perez heeft een wisselvallige eerste seizoenshelft achter de rug waarin hij vrijwel elk weekend langzamer was dan zijn teamgenoot Max Verstappen. Perez viel zelfs meerdere keren vroegtijdig af in de kwalificaties, hierdoor kwamen er steeds meer geruchten over zijn toekomst bij Red Bull. De Mexicaanse coureur beschikt over een contract tot en met eind 2024, maar toch werd er getwijfeld over zijn toekomst bij het team.

Onzekerheid

Red Bull-teambaas Christian Horner maakte eerder een einde aan de geruchten en stelde dat Perez gewoon een contract heeft. Teamadviseur Helmut Marko wakkert de geruchten aan de vooravond van de Nederlandse Grand Prix echter weer aan. In gesprek met de Kleine Zeitung is Marko duidelijk: "Niets is honderd procent zeker in de Formule 1, dat bestaat gewoon niet. Ergens zijn er altijd prestatiegerelateerde situaties om over te praten. We kijken het aan en we bespreken in Zandvoort hoe we verder gaan. Dan weten we weer."

Ricciardo

Meerdere coureurs werden in de afgelopen periode in verband gebracht met het stoeltje van Perez, maar de naam van kersvers AlphaTauri-coureur Daniel Ricciardo viel het meest. Marko geeft toe dat hij tijdens de zomerstop heeft gedineerd met Ricciardo: "We hebben elkaar inderdaad gezien. Dat lijkt mij logisch als hij in Graz is. Hij heeft een zeer positieve persoonlijkheid, een succesvolle loopbaan en ongelooflijk veel ervaring. Zijn gedrevenheid en elan hebben voor een opschudding gezorgd bij AlphaTauri, hij is een echte motivator."