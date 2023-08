Domenicali weigert dominante Verstappen af te remmen

Max Verstappen gaat momenteel met een ruime voorsprong aan de leiding in het wereldkampioenschap. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur is zeer dominant in de Formule 1 en niet iedereen is daar even blij mee. Stefano Domenicali denkt daar anders over en stelt dat men de successen van Verstappen juist moet vieren.

Verstappen is hard op weg naar zijn derde wereldtitel op rij in de koningsklasse van de autosport. De Nederlander won in de eerste seizoenshelft slechts twee Grands Prix niet en heeft sinds de Grand Prix van Miami niet meer verloren. Ook voor de Nederlandse Grand Prix geldt hij dit weekend als de topfavoriet. De dominantie van Verstappen zorgt voor gemor bij fans en een aantal kritische volgers en kenners.

Vieren

Formule 1-CEO Stefano Domenicali heeft een iets andere mening over de heerschappij van Verstappen. De Italiaan laat in een call met investeerders van Liberty Media weten dat het juist goed is voor de sport: "Ik zou zeggen dat dit het juiste moment is om het geweldige werk dat Verstappen levert in die auto te vieren. Dit omdat je ziet dat de andere auto en de andere coureurs heel ver achter liggen, het is gewoon bizar hoe Max dit doet. Dit is altijd al onderdeel geweest van de Formule 1, is zou zeggen dat het erbij hoort."

Technische verschillen

Domenicali stelt dat Verstappen door zijn dominante optredens veel nieuwe fans erbij heeft gekregen in de nieuwe regio's die de Formule 1 bezoekt. Hij verwacht overigens wel dat de dominantie van Verstappen niet lang meer zal duren: "Ik weet vrijwel zeker dat de technische verschillen in de komende jaren veel kleiner zullen worden. Maar, als iemand zoiets groots doet, dan moet je dat vieren. Soms moet je de legacy van iemand die iets geweldigs doet bevestigen."