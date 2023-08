Vasseur wil op alle vlakken verbetering zien bij Ferrari

Het team van Ferrari is bezig met een redelijk tegenvallend seizoen in de Formule 1. De Italiaanse renstal kan Red Bull Racing amper bijhouden en strijdt vooral om de kruimels. Teambaas Frédéric Vasseur wil verbetering zien en eist van zijn team dat het hele pakket moet worden verbeterd.

Ferrari staat momenteel slechts op de vierde plaats in het constructeurskampioenschap. De Italiaanse renstal begon op lastige wijze aan het seizoen, maar het team presteert nu steeds beter. Ze strijden met de teams van Mercedes, Aston Martin en McLaren om de tweede plaats achter koploper Red Bull Racing. Om deze strijd te winnen, moet Ferrari updates introduceren en de auto simpelweg verbeteren. Bij het team weet men dat ook.

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur geeft eerlijk toe dat er iets moet gebeuren. De Fransman doet er niet geheimzinnig over en wordt geciteerd door Motorsport.com: "Het is moeilijk voor te stellen dat wij nu om de titel mee zouden doen. We moeten wel ons best blijven doen en we moeten ons niet blind staren op de stand. We moeten ons hele pakket aanpakken, dus ook wat we op de baan uit het pakket halen. Ik wil me niet op één specifiek punt richten. Zolang we weten dat we ons moeten verbeteren, dan moeten we ons daar op focussen. Het is voor ons nu duidelijk dat we overal beter moeten presteren."