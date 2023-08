Vasseur geen fan van Crashgate-proces Massa: "Het is een complexe zaak"

Vorige week werd bekend dat Felipe Massa zijn juridische stappen over het mislopen van de wereldtitel in 2008 doorzet. Massa neemt deze stappen nadat bekend werd dat het Crashgate-schandaal al in 2008 bekend was bij de Formule 1 en de FIA. De Braziliaan reed dat jaar voor Ferrari, maar huidig Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur is geen voorstander van de zaak.

Begin dit jaar maakte Massa bekend dat hij mogelijk juridische stappen overwoog. De Braziliaan deed dit naar aanleiding van uitspraken van Bernie Ecclestone. De voormalig Formule 1-baas liet namelijk weten dat hij en de FIA al in 2008 wisten van het Crashgate-schandaal rondom Renault. Ze besloten het in de doofpot te stoppen en pas een jaar later hoorde de buitenwereld van het schandaal. Massa beweert dat hij hierdoor de wereldtitel is misgelopen.

Vorige week begon men met het juridische proces door een zogenaamde Letter Before Claim naar de Formule 1 en de FIA te sturen. Massa's juridische team claimt dat Massa tientallen miljoenen is misgelopen. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur heeft het nieuws gevolgd, maar wil bij de Italiaanse tak van Motorsport.com niet teveel zeggen: "Ik wil hier eigenlijk geen commentaar opgeven, ik heb een goede relatie met alle partijen. Het is een complexe zaak. Ik kan wel zeggen dat ik persoonlijk geen groot fan ben van het veranderen van de resultaten, zelfs niet een kwartier na een race."