Leclerc hoopt op goede balans tussen gewicht en downforce voor 2026-auto's

Ferrari-coureur Charles Leclerc beaamt de wens van zijn vele collega's dat de toekomstige generatie openwielbolides flink wat kilootjes kwijt moeten raken. De Monegask hoopt echter dat de sport besluit om tegelijkertijd haar focus richt op het blijven behouden van de downforce die de huidige F1-auto's hebben.

Terwijl de motorreglementen voor 2026 al vastgezet zijn, valt er wat het chassis betreft nog het een en ander kort te sluiten. Zo zijn de Formule 1 en de FIA druk in gesprek om de technische regels voor de 2026-auto's te finaliseren. Na eerdere feedback van verschillende Formule 1-coureurs over de blijvende toename van het totaalgewicht van de formulewagens, schaart ook Charles Leclec zich bij deze club.

De nieuwste generatie F1-auto's zijn ruim 200 kilo zwaarder dan haar voorgangers van zo'n vijftien jaar geleden, en dat kon de Ferrari-coureur tijdens een proefrit in een oudere F1-auto wel merken: "In Abu Dhabi mocht ik in een F1-auto uit 2003 rijden waar 50 kilo aan brandstof zat. Toen merkte ik al het verschil met de auto's van nu. Ik hou niet van te zware auto's. De behendigheid gaat erdoor naar beneden, en in de lagesnelheidsbochten kun je het gewicht echt voelen", vertelt Leclerc tegenover Motorsport.com.

"Tegelijkertijd moet ik zeggen dat we momenteel een geweldig downforcegehalte in medium- en hogesnelheidsbochten hebben. Dus het gaat erom dat we een balans vinden. Ik zou niet graag zien dat de nieuwe auto's nog zwaarder worden. Aan de andere kant verliezen we het aerodynamische effect als de auto's te licht worden."

Leclerc meent dat de huidige generatie F1-wagens meer onvoorspelbaar zijn dan de voorgangers, maar denkt dat de tien F1-teams daar gaandeweg een steeds betere oplossing voor vinden: "Deze auto's rijden heel anders dan die van het vorige tijdperk. De auto's van de afgelopen tien of vijftien jaar reden ongeveer hetzelfde, en nu hebben we een hele andere filosofie. En die is nog steeds heel nieuw, aangezien we de nieuwe regels nog maar anderhalve jaar hebben. Dus er is nog genoeg bewegingsruimte om verbeteringen te maken", sluit Leclerc af.