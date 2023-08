Verstappen kan bijzonder record evenaren in Zandvoort

Max Verstappen wil aankomend weekend goed beginnen aan de tweede seizoenshelft. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur wil schitteren in zijn thuisrace en gaat voor zijn derde zege op rij op de baan in de Noord-Hollandse duinen. Als Verstappen dit weekend de Grand Prix wint, dan evenaart hij een bijzonder record.

Verstappen is bezig met een indrukwekkende reeks in de Formule 1. De Nederlander heeft sinds de Grand Prix van Miami alle Grands Prix gewonnen, dat betekent dat Verstappen nu acht races op rij op zijn naam heeft geschreven. Als hij ook wint in Zandvoort komt hij op gelijke hoogte met het record van de meeste zeges op rij. Dit record staat op negen en staat nu nog op naam van Sebastian Vettel.

De Duitse viervoudig wereldkampioen verbrak in 2013 het record van Alberto Ascari en Michael Schumacher. Vettel won dat jaar achtereenvolgend de Grands Prix van België, Italië, Singapore, Zuid-Korea, India, Abu Dhabi, de Verenigde Staten en Brazilië. Verstappen begon zijn zegereeks in Miami en won daarna in Spanje, Monaco, Canada, Groot-Brittannië, Oostenrijk, Hongarije en België. Met een zege in Zandvoort staat Verstappen op gelijke hoogte met Vettel, in Monza kan Verstappen het record definitief overnemen van Vettel.