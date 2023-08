Horner beëindigt geruchten over Red Bull-toekomst Perez

Het team van Red Bull Racing is momenteel zeer succesvol in de Formule 1. De Red Bull-stoeltjes zijn dan ook gewild, maar Max Verstappen en Sergio Perez beschikken allebei over een doorlopend contract. Over de toekomst van Perez bestond even wat twijfel, maar teambaas Christian Horner bevestigt dat de Mexicaan ook in 2024 voor Red Bull rijdt.

Perez beschikt momenteel over een Red Bull Racing-contract dat loopt tot en met 2024. Toch bestond er in de afgelopen maanden veel twijfel over zijn toekomst bij Red Bull. Perez kende immers een aantal teleurstellende raceweekenden waarin hij vroegtijdig afviel in de kwalificaties. Verstappen beleefde op dat moment een zeer sterke periode waarin hij vrijwel alles wist te winnen. Door de komst van Daniel Ricciardo naar AlphaTauri, kwamen er alleen maar meer geruchten over Perez.

De Vries

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner benadrukt dat de move van Ricciardo geen invloed heeft op de toekomst van Perez. De Australiër is de vervanger van Nyck de Vries bij AlphaTauri. Horner is nogal duidelijk in gesprek met Speedcafe: "We hebben een contract en we zijn blij met Checo. Hij zal ook in 2024 onze coureur zijn. Het hele idee achter AlphaTauri was om coureurs te trainen die potentiële Red Bull-kandidaten zijn. Bij Nyck de Vries hadden we niet het gevoel dat hij een Red Bull-kandidaat was, dus dan vraag je je af of het logisch is om verder te gaan."

Nieuw contract

Horner geeft aan dat Perez ook rekening mag houden met contractverlenging. Om in aanmerking te komen voor een nieuw contract, moet Perez wel presteren. Horner: "Als Checo niet presteert, dan hoeven we niet alleen naar de AlphaTauri-coureurs te kijken. Er lopen veel coureurs rond die graag voor Red Bull zouden rijden. Leeftijd speelt daarbij geen rol. Als je ziet wat Lewis Hamilton en Fernando Alonso nu aan het doen zijn, dan gaat het er vooral over wat er in het koppie gebeurt."