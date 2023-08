Chandhok vreest voor Formule 1-toekomst Alpine

Het team van Alpine is bezig met een lastig seizoen in de Formule 1. De Franse renstal wilde de topteams dit seizoen aanvallen, maar dat plannetje mislukte al in de eerste seizoenshelft. De eigenaren van het team ontslagen meerdere kopstukken en Karun Chandhok vreest voor de toekomst van het team.

Alpine staat momenteel op de zesde plaats in het constructeurskampioenschap. De achterstand op de top vijf is reusachtig en ook de voorsprong op de achtervolgende teams is zeer fors. Bij moederbedrijf Renault is men dan ook enorm ontevreden over de prestaties. In de laatste weken van de eerste seizoenshelft werd er dan ook hard ingegrepen en werden Laurent Rossi, teambaas Otmar Szafnauer en Alan Permane ontslagen.

Realiteit

Er bestaan dan ook veel zorgen over de toekomst van Alpine in de Formule 1. Ook oud-coureur en huidig analist Karun Chandhok vraagt zich af hoe Alpine verder moet. In gesprek met zijn werkgever Sky Sports spreekt Chandhok zich uit: "De realiteit is dat ze momenteel op de zesde plaats staan met een auto die bij deze plek past. Ze zijn wel het derde autobedrijf ter wereld. De resultaten zijn gewoon niet goed genoeg. Ik ben bang dat ze managers van buiten de autosport naar de Formule 1 gaan brengen."

Handdoek in de ring gooien

Chandhok vreest dat Alpine de route van Toyota gaat volgen. De Japanners gaven veel geld uit aan een onsuccesvol Formule 1-project dat in 2009 eindigde. Chandhok is duidelijk in zijn redenatie over de Franse renstal: "Alpine kan nu een route gaan volgen waarbij ze de handdoek in de ring gaan gooien, of ze kiezen voor een corporate-route waarvan ik zeker weet dat het niet gaat werken."