Jos Verstappen schittert in Duitse rally: "Heel erg fijne rally"

Jos Verstappen nam afgelopen weekend weer deel aan een rally. Verstappen senior kwam samen met zijn bijrijder Renaud Jamoul in actie tijdens de Saarland-Pfalz Rally in Duitsland. De rally telde mee voor het Duits rallykampioenschap en Verstappen sloot de rally af op de sterke vijfde plaats.

Voormalig Formule 1-coureur Jos Verstappen neemt sinds een aantal jaar deel aan een aantal rally's in voornamelijk België en soms in Nederland. Dit weekend reed hij dus in Duitsland en hij maakte een prima indruk in zijn Skoda Fabia RS Rally2. Op de eerste dag sloot hij de stages af op de zesde en vijfde plaats, in de tweede omloop kwam hij tot de zesde en de vierde plaats. Op de tweede dag werden er zes proeven verreden en sloot hij elke proef af in de top zes.

Goed bevallen

Jos Verstappen was dan ook zeer tevreden met zijn resultaten in de Saarland-Pfalz Rally. De Nederlander keek in gesprek met Verstappen.com tevreden terug op zijn rally: "Ik heb het enorm naar mijn zin gehad. Het was een hele mooie rally met hele mooie stages. Vooral de combinaties en afwisseling in asfalt en bochten, in een bergachtig gebied. Dat is iets anders dan in België en dat beviel mij goed."

Mooi

Verstappen nam het op tegen coureurs die deelnemen aan alle rally's van het Duitse rallykampioenschap. Toch sloot hij de rally dus af op de vijfde positie in het algemeen klassement: "Alles liep goed. We hadden geen lekke banden of technische mankementen, de auto voelde goed en de afstelling was ook heel erg goed. Het was een heel erg fijne rally, waar ik graag nog eens terugkom. Dit is een van de mooiere rally's."