Verstappen gaat viral met exclusief ritje in Monaco

Max Verstappen geniet momenteel nog eventjes van zijn vrije tijd voordat het Formule 1-seizoen volgende week weer verder gaat met de Nederlandse Grand Prix op het circuit van Zandvoort. In de tussentijd rijdt Verstappen een rondje door zijn woonplaats Monaco in een auto die veel aandacht trekt.

Van Verstappen is het algemeen bekend dat hij een flink aantal bloedsnelle en exclusieve auto's in zijn garage heeft staan. Veel ziet de buitenwereld er niet van, maar de mensen in Monaco keken vreemd op toen Verstappen door de straten reed in een bijzondere auto. Verstappen werd namelijk gespot achter het stuur van een Aston Martin Valkyrie. De hypercar werd in samenwerking met Red Bull Racing gebouwd en Verstappen kreeg dan ook een exemplaar. De beelden van Verstappen in de wagen met zo'n 1139 pk en een prijskaartje van 3 miljoen euro gingen al snel viral op sociale media.