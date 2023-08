Verstappen denkt niet meer aan 2021: "Die beelden kijk ik niet meer terug"

Max Verstappen kan dit jaar voor het derde seizoen op rij wereldkampioen worden in de Formule 1. In 2021 pakte hij zijn eerste wereldtitel na een slopend duel met zijn Mercedes-rivaal Lewis Hamilton. Verstappen geeft aan dat hij de beelden van de seizoensfinale in dat jaar niet meer terugkijkt, hij focust zich op het heden.

In het heden is Verstappen enorm succesvol in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur won in de eerste seizoenshelft slechts twee Grands Prix niet en heeft een reusachtige voorsprong op zijn concurrenten in het wereldkampioenschap. Zijn derde wereldtitel is dan ook zeer dichtbij, hij brak in de eerste helft van het seizoen meerdere grote records en hoeft veel minder hard te strijden dan in 2021.

Verstappen denkt niet meer terug aan zijn eerste kampioensjaar. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur wordt er door De Telegraaf wel naar gevraagd: "Nee, dat kijk ik niet meer terug. Ik weet dat ik heb gewonnen. Meestal zijn het vrienden die het leuk vinden om dat weer terug te zien. Ik heb er nu niet veel mee, misschien later wel als ik ben gestopt. In de maanden na die race heb ik het nog wel teruggekeken, maar op een gegeven moment kijk ik alleen nog maar vooruit. Dit seizoen ziet het er voor de kijker misschien makkelijk uit, maar ik ben volledig gefocust op de volgende wedstrijd."