Jordan juicht voor Verstappen: "Dit is echt spectaculair"

Max Verstappen heeft een uiterst succesvolle eerste seizoenshelft achter de rug. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur won bijna alle Grands Prix en is de leider van het wereldkampioenschap. Verstappens dominantie valt niet in goede aarde bij een aantal fans, maar volgens Eddie Jordan moet men deze momenten juist koesteren.

Verstappen en zijn werkgever Red Bull Racing heersen momenteel in de Formule 1. De Red Bull-bolide is veel sneller dan de auto's van de concurrenten en Verstappen is veel sneller dan al zijn concurrenten. De Nederlandse coureur heeft ook zijn teamgenoot Sergio Perez op een reusachtige achterstand gereden en is hard op weg naar zijn derde wereldtitel op rij. De dominantie van Verstappen zorgt ervoor dat er weinig spanning is en dat zorgt voor frustratie bij een aantal fans.

Sommigen fans willen dan ook dat de Formule 1 ingrijpt om de dominantie van Verstappen af te remmen. Veel kenners zijn het daar niet mee eens. Volgens Eddie Jordan is de dominantie van Verstappen juist goed voor de sport. In zijn podcast Formula for Success spreekt hij zich uit: "Wat er momenteel gebeurt in de Formule 1 is echt enorm spectaculair. Max is zo'n complete coureur. Ik denk dat we, als ik dan nog leef, over vijf jaar zeggen: 'We hebben Max Verstappen meegemaakt, dat was geweldig.'"