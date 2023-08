Hamilton: "Susie Wolff vecht voor inclusiviteit"

Lewis Hamilton spreekt vol lof over Susie Wolff. Volgens de zevenvoudig F1-kampioen doet de vrouw van Mercedes-teambaas Toto Wolff fantastisch werk voor inclusiviteit in de autosport.

Wolff is sinds dit kalenderjaar de CEO van de F1 Academy, een opstapklasse waarin talentvolle vrouwelijke rijders een podium krijgen om zich in de spotlights te rijden. De serie is dit jaar van start gegaan en zal in 2024 in het voorprogramma komen van de Formule 1.

In het recente verleden bestond al een vrouwelijke raceklasse, de W Series. Door aanhoudende financiële problemen in dat kampioenschap besloot de Formule 1 zelf iets op te zetten met de F1 Academy. Op 15 juni jl. is de W Series officieel opgedoekt.

Dat de Formule 1 zelf het heft in handen heeft genomen om vrouwen een betere kans te geven in de autosport stemt Hamilton zeer tevreden. "Ik ben erg blij om te horen dat er vooruitgang wordt geboekt", zei de Brit tegen internationale media.

Voor de Mercedes-coureur is Wolff de ideale aangewezen persoon om de F1 Academy vorm te geven en te promoten door al haar ervaring op en naast het circuit. "Ik denk dat het geweldig is om Susie erbij te hebben, die een fenomenale coureur was en dus het perspectief vanuit de coureurskant kent, maar ze is ook een teameigenaar geweest."

Hamilton strijdt al langer voor gelijke rechten binnen en buiten de mondiale autosport en vindt het dus fantastisch wat er nu gedaan wordt voor meisjes en vrouwen die een F1-droom najagen. "Wolff vecht echt voor die inclusiviteit, dus ik vind het echt geweldig dat er stappen zijn gezet. En ik ben erg blij om te horen dat de hele Formule 1 hier actief aan meedoet", concludeerde Hamilton.

Wolff was vanaf 2006 tot en met 2012 in actief in de DTM. Tijdens haar laatste seizoen van de Duitse toerwagenklasse werd zij aangekondigd als testcoureur voor het Williams F1-team. In 2013 besloot ze volledig op die functie te concentreren. Haar inzet werd beloond met twee vrije trainingen in 2014. Daarmee was Wolff de eerste vrouw sinds 1992 die participeerde tijdens een F1-weekend. In 2015 mocht ze weer twee keer opdraven voor Williams tijdens een oefensessie in een Grand Prix-weekend.

In 2016 stopte Wolff met racen en werd toen ambassadeur van Mercedes, waar haar man al de teambaas was. In 2018 was Susie werkzaam aan de pitmuur bij het Formule E-team van Venturi Racing en werd later CEO van de renstal tot eind 2022.