Leclerc droomt van Le Mans-deelname met broertje

Net zoals zoveel coureurs denkt Charles Leclerc na over zijn toekomst in de racewereld. De Monegaskische Ferrari-coureur wil vanzelfsprekend nog wel eventjes blijven racen in de Formule 1, maar voor na die loopbaan heeft hij grote dromen. Hij wil namelijk deelnemen aan de 24 uur van Le Mans samen met zijn broertje.

Leclerc heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij in de toekomst zou willen deelnemen aan de 24 uur van Le Mans. Eerder dit jaar was hij te gast bij het Hypercar-team van Ferrari tijdens de 24 uur van Le Mans. Op de grid liet hij weten dat deelnemen aan de autosportklassieker hoog op zijn bucketlist staat. Hij is zeker niet de enige Formule 1-coureur met deze droom, ook Max Verstappen wil deelnemen aan Le Mans.

Leclerc heeft zijn droom al een beetje vorm gegeven. De Monegaskische Ferrari-coureur zou zijn broertje Arthur Leclerc namelijk graag willen betrekken bij het project. Arthur rijdt momenteel in de Formule 2 en is onderdeel van het opleidingsteam van Ferrari. In gesprek met Motorsport.com deelt Leclerc zijn dromen: "Oh ja, ik denk vaak genoeg aan Le Mans. Het is zeker iets wat ik ooit wil gaan doen en dan ook met mijn broer, ik weet alleen niet of dat gaat gebeuren."