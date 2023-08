Marko denkt niet aan stoppen: "Ik heb niet het idee dat ik een oude man ben"

Helmut Marko is al sinds jaar en dag één van de belangrijkste mensen bij Red Bull Racing. De teamadviseur gaat over het talentenprogramma en de invulling van de stoeltjes van Red Bull en AlphaTauri. Hij is al 80 jaar oud, maar hij denkt nog niet aan stoppen. Hij geeft aan dat hij zich nog fit genoeg voelt voor de job.

Marko heeft zijn mening in de afgelopen jaren flink laten horen. De ervaren Oostenrijker was onder meer verantwoordelijk voor de komst van Max Verstappen en Sebastian Vettel. Marko is niet bang voor belangrijke keuzes en besloot eerder dit jaar Nyck de Vries te ontslaan bij het team van AlphaTauri. Aangezien Marko al aardig op leeftijd is en er geruchten waren over een mindere band met de huidige bazen, wordt er gesproken over een mogelijke pensionering.

Marko moet daar echter niets van weten. Hij wil nog zo lang mogelijk doorgaan met zijn job en hij trekt zich niets aan van de kritiek. In gesprek met Motorsport-Magazin blijft hij strijdbaar: "Zolang ik mentaal en fysiek fit ben, ik gefascineerd en enthousiast ben over de sport en ik deze verantwoordelijkheden mag behouden, zal ik blijven doorgaan. Ik heb niet het idee dat ik een oude man ben die het allemaal niet meer kan bijhouden. Zolang ik maar een positieve bijdrage kan leveren, dat is het belangrijkste."