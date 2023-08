F1-commentator Croft genoot van titelontknoping 2021

Max Verstappen pakte in 2021 zijn eerste wereldtitel door titelrivaal Lewis Hamilton in de allerlaatste ronde van de allerlaatste race in te halen, mede dankzij een controversionele Safety Car-procedure die de Nederlander terug bracht in de wedstrijd. De gebeurtenis zorgde na afloop voor de nodige ophef vanwege de dubieuze rol van de wedstrijdleiding en de aandacht voor het sportieve element verschoof deels naar de achtergrond.

Toch kan F1-commentator David Croft de commotie los zien van dit sportmoment. Hij is trots dat hij dit live mocht verslaggeven op de Britse televisie en geniet nog steeds na. Een grande finale zoals twee jaar terug is once in a lifetime volgens hem.

"Ik denk, van alle races die ik heb gedaan, en ik zou eeuwig kunnen doorgaan over de geweldige races, maar als er ooit iets in de buurt komt van de laatste ronde van Abu Dhabi in 2021, zal ik niet alleen verbaast zijn, maar ook onder de indruk als een sport dat lukt, om eerlijk te zijn", zei Croft in de F1-podcast van de Britse commerciële tv-zender.

Hamilton en Verstappen reisden af naar Abu Dhabi met evenveel punten waardoor de beslissing viel tijdens de allerlaatste Grand Prix op het Yas Marina Circuit. De verslaggever had al een voorgevoel dat de strijd om het kampioenschap tot het einde zou duren. "Ik was op een dag op werk, ongeveer acht races voor het einde, en dacht: 'Dit wordt beslist op het allerlaatst. Ze zullen hetzelfde aantal punten hebben als we in Abu Dhabi aankomen. Ik kon het gewoon voorstellen. Het was slechts een van die seizoenen, en zo gebeurde het."

Had de Britse verslaggever verwacht dat het tot de laatste ronde zou duren? Dat zeker niet stelde Croft. Hamilton ging tijdens de race comfortabel aan de leiding met nog een aantal rondes te gaan was de Mercedes-coureur hard op weg naar zijn achtste titel. Totdat Nicolas Latifi met zijn crash een domino-effect creëerde en alles op zijn kop gooide met Verstappen als uiteindelijke wereldkampioen. "Dat is het mooie van live sport. Dingen veranderen in een oogwenk."

Croft was zeer trots om dit bijzondere sportmoment van die ene allesbepalende ronde te mogen verslaggeven, samen met zijn vaste collega Martin Brundle. "Om er in het middelpunt van te staan ​​en de leidende stem te zijn naast de man die de F1 al veel langer bij mensen thuis heeft gebracht dan ik en dat nog vele, vele jaren zal blijven doen. En dat Martin en ik daar op dat moment zijn en het voorrecht hebben om die actie te verslaggeven, dat is waar elk kind naar streeft dat een voetbal rondtrapt en doet alsof hij Martin Tyler is", concludeerde de Brit.

Tyler is een verwijzing naar een bekende Britse voetbalcommentator van SkySports. De 77-jarige man was ook de stem in het voetbalspel FIFA van 2006 tot 2019.