Vasseur wil strengere budgetcapstraf zien: "Dit was een lachtertje"

Het team van Red Bull Racing werkt dit seizoen met de gevolgen van de budgetcapstraf de ze eind vorig jaar ontvingen. In 2021 overschreden ze de budgetcap en de FIA besloot hen te bestraffen met een sportieve en een financiële straf. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur pleit voor zwaardere straffen in de nabije toekomst.

Red Bull werd vorig jaar het middelpunt van een enorme rel omtrent de budgetcap. Het was namelijk zo dat ze in 2021 de budgetcap hadden overschreden met een minimaal bedrag. Een minimale overschrijding is nog altijd een overschrijding, dus de FIA deelde een flinke straf uit. Red Bull moest een miljoenenboete betalen en kreeg daarnaast ook een straf met sportieve gevolgen. Ze mogen namelijk nog maar veel minder tijd doorbrengen in de windtunnel.

Niet streng genoeg

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur wil dat er in de toekomst veel strenger wordt ingegrepen door de FIA. Vasseur pleit voor ingrijpende straffen en legt zijn mening uit in gesprek met La Gazzetta dello Sport: "De straf van vorig jaar was niet streng genoeg. Als het dit jaar weer gebeurt, dan moet de straf veel ingrijpender zijn. Technisch voordeel vertaalt zich naar sportief voordeel, waardoor je een sportieve straf moet opleggen en dus geen boete. Als je in het voetbal hands maakt in het strafschopgebied, krijg je ook een penalty en geen boete."

Lachertje

Vasseur is dan ook niet van mening dat Red Bull de budgetcap in 2021 heeft overschreden met een minimaal bedrag. Volgens hem is de overschrijding van 1,6 miljoen euro alsnog zeer fors. Hij is het dan ook niet eens met de straf: "De vermindering van windtunnel tijd is een lachertje. Het grote werk is al gedaan en wat je niet gebruikt qua aerodynamica kun je besteden aan gewichtsbesparing. We hebben een drastische straf nodig, voor 2024 een uitsluiting of iets in die richting."