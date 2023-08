Marko geniet van 'onmogelijke' zegetocht: "We hebben het toch geflikt"

Het team van Red Bull Racing is momenteel oppermachtig in de Formule 1. In de eerste seizoenshelft wist de Oostenrijkse renstal alle Grands Prix te winnen. Red Bull verbreekt bijna elk raceweekend wel een opvallend record. Teamadviseur Helmut Marko geniet van deze 'onmogelijke' reeks.

Red Bull begon als de grote favoriet aan het huidige seizoen. De Oostenrijkse renstal maakte de favorietenrol waar, maar dat deden ze wel op een opvallend machtige manier. Ze wonnen alle Grands Prix in de eerste seizoenshelft en Max Verstappen gaat met een flinke voorsprong aan de leiding van het wereldkampioenschap. De voorsprong op de concurrentie is verrassend groot, de andere teams kunnen het gat bijna niet dichten.

Genieten

Red Bull-adviseur Helmut Marko is apetrots op de huidige reeks. De Oostenrijker heeft normaal gesproken niet zoveel met records, maar laat aan Motorsport Magazin weten dat dit nu anders is: "Met deze overwinningsreeks geniet je steeds meer. Met elke zege vestigen we een record of mogen we iets anders gaan vieren. Normaal gesproken besteden we niet zoveel aandacht aan dit soort statistieken, maar nu geniet iedereen ervan."

Onmogelijk

Marko merkt daarnaast op dat de zegereeks zeer bijzonder is. De Oostenrijker ziet namelijk dat het eigenlijk niet kan in de hedendaagse Formule 1: "Dit hield niemand voor mogelijk! Eigenlijk is het onmogelijk, als we alles meetellen: de techniek, de verschillende circuits, de Safety Cars en ook ongelukkige momenten waarmee je de strategie kan verpesten. Toch hebben we het geflikt. En nu? Natuurlijk gaan we door en proberen we de reeks nu voort te zetten."