Szafnauer haalt uit naar Alpine: "Ze doen alsof ze de marine zijn"

Het team van Alpine maakte vlak voor de zomerstop bekend dat ze afscheid nemen van teambaas Otmar Szafnauer. Szafnauer draaide nog mee tijdens het Belgische Grand Prix-weekend, maar daarna werd hij op straat gezet. Hij was niet blij met zijn ontslag en haalt nu stevig uit naar de leiding van Alpine.

Het team van Alpine barst van de ambities, maar de resultaten blijven ver achter bij de torenhoge ambities. De leiding van het team ontsloeg eerder al Laurent Rossi en besloot in België in te grijpen. Szafnauer werd de laan uitgestuurd en wordt nu tijdelijk vervangen door Bruno Famin. Het ontslag van Szafnauer kwam als een verrassing voor velen en hij was er dan ook niet bepaald blij mee. Hij kreeg dan ook zeer veel steun van collega's en coureurs.

Marine

Szafnauer is nu niet meer werkzaam voor Alpine en hoopt binnenkort weer aan de slag te kunnen gaan in de Formule 1. In gesprek met SiriusXM haalt hij stevig uit naar de leiding van Alpine: "Het moederbedrijf wil teveel controle hebben over het team. Het was meer dan ik ooit had gezien. Op commercieel gebied, bij de marketing, bij de HR, bij de financiën en bij de communicatie, alles werd niet via mij, maar rondom mij gedaan. Dat gebeurde via iemand hogerop in de organisatie. Ze doen alsof ze de marine zijn en wij moeten dan weer handelen als piraten om te winnen."

Red Bull

Szafnauer hekelt de trage besluiten van het bestuur van Alpine. Hij is van mening dat er niet goed wordt gehandeld en hij wijst naar andere teams: "Bij Mercedes of Red Bull gaan alle zaken rechtstreeks via bijvoorbeeld Christian Horner. Wie wint er nu? Red Bull. Als je er op die manier naar kijkt, dan is het best makkelijk om het te begrijpen. Als je wil wegkijken, dan kan je jezelf ervan overtuigen dat het niet zo is. Het is niet oké. Het is helemaal niet oké, want als je in deze sport iets wil beslissen en een contract wil tekenen, dan doe je dat in één dag. Dat mag geen twee weken duren."