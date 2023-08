Leclerc en Ferrari zetten contractverlengingsgesprekken lager op prioriteitenlijst

Volgens F1-coureur Charles Leclerc hebben de gesprekken over het verlengen van zijn contract vooralsnog geen prioriteit, omdat Ferrari alle zeilen bij moet zetten om haar weg terug naar de top te vinden. De Monegask weet tevens zijn fans te kalmeren: volgens meerdere geruchten kreeg de coureur de afgelopen tijd aanbiedingen van meerdere teams om over te stappen, maar toch blijven zijn prioriteiten bij Ferrari liggen.

Al sinds zijn debuut in de Formule 1 was Charles Leclerc een jongen van Ferrari, en daar lijkt in de toekomst weinig verandering in te komen. De Monegask trok naar verluidt de interesse van onder andere Red Bull en Mercedes, maar terwijl de koningsklasse in een siësta is gezakt, meent Leclerc bij de Scuderia te willen blijven.

De renstal uit Maranello heeft dit seizoen tot nu toe wisselvallende resultaten behaald, waardoor de gesprekken over een contractverlenging lager op de prioriteitenlijst werd gezet. "Het heeft momenteel niet de prioriteit; niet voor mij noch voor het team. We zijn gewoon druk bezig om ons te concentreren op belangrijkere dingen", meent Leclerc, doelend op de achterstand in performance in vergelijking met Mercedes en Aston Martin, maar vooral Red Bull.

"We willen zo snel mogelijk weer onze performance terugvinden. En van daaruit zien we wel. Het is duidelijk dat niemand in het team blij is met de situatie waar we ons in bevinden. We willen winnen. Maar ik hou van Ferrari. Het voelt als thuis voor mij. Meer kan ik er niet over zeggen", sluit Leclerc af.