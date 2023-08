'Hamilton tekent voor Nederlandse Grand Prix nieuw Mercedes-contract'

Het is nog steeds zeer onduidelijk waar de toekomst van Lewis Hamilton ligt. De Britse zevenvoudig wereldkampioen beschikt over een aflopend contract bij het team van Mercedes. Beide partijen gaven aan dat ze het contract willen verlengen, maar de onderhandelingen duren nu al zeer lang. Nu lijkt er toch licht aan het einde van de tunnel te zijn.

Hamilton rijdt al sinds 2013 voor het team van Mercedes en werd zes keer wereldkampioen in dienst van de Duitse renstal. Momenteel komt het team van Mercedes veel snelheid te kort en kan Hamilton niet meestrijden om de overwinningen. Hamilton liet al snel weten dat hij zijn contract bij Mercedes wil verlengen, maar toch gingen er veel geruchten rond over een mogelijk contract bij Ferrari.

Hamilton gaf al aan dat de Italiaanse renstal niet voorkomt in zijn toekomstplannen. Mercedes-teambaas Toto Wolff zei dat het nieuwe contract er snel zou komen, maar dat gebeurde maar niet. Volgens de Italiaanse krant Corriere dello Sport is het moment bijna daar. De krant meldt dat de handtekeningen mogelijk al voor de Nederlandse Grand Prix worden gezet, beide partijen zijn het eens geworden over het salaris en de lengte van het contract. De contractduur is volgens Corriere dello Sport nog wel heel onduidelijk. Wel zou het gaan om een meerderjarige deal met een mogelijke ontsnappingsclausule.