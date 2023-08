Engineer Lambiase over Verstappen: "Max is direct, ik ben direct. Dat maakt samenwerken prettig"

Bij de recentelijke Belgische Grand Prix was een boze Max Verstappen over de boordradio te horen. De tweevoudig wereldkampioen staat erom bekend het onderste uit de kan te willen halen, en toen dat tijdens het weekend op Spa-Francorchamps niet helemáál van een leien dakje ging, was er een tierende Verstappen te horen. De ontvanger van zijn klaagzang: Red Bull-ingenieur GianPiero Lambiase, de engineer die de Limburger al tweemaal naar de wereldtitel heeft geholpen.

Na afloop van wat alweer de tiende overwinning van dit seizoen voor Max Verstappen was, werd er binnen het Red Bull-kamp weinig aandacht en energie aan het akkefietje tussen de coureur en zijn engineer GianPiero Lambiase geschonken. De twee werken al jarenlang samen, en ondanks dat het verbaal soms kan lijken dat miljoenen F1-fans naar een discussie tussen een getrouwd stel zitten te luisteren, is de directe manier van communiceren juist goed, meent Lambiase.

"De samenwerking tussen de coureur en zijn ingenieur is op vertrouwen gebaseerd. Hoe directer een coureur is, hoe meer hij het team vertrouwt. Vanuit persoonlijke ervaringen weet ik dat als een coureur niet langer zijn eerlijke meningen over de auto geeft en eromheen draait, je hem dan kwijt bent. Max is direct, ik ben direct. Dat maakt het samenwerken met hem prettig, rechtdoorzee en makkelijk", laat Lambiase tegenover de Red Bulletin optekenen.

"Je hebt coureurs die alle data tot in de details willen analyseren, en anderen die het team het werk laat doen. En dan heb je Max. Hij weet heel precies te vertellen hoe en waar hij de auto naar de limiet brengt, en wat hij nodig heeft om nog sneller te kunnen zijn. Wij als ingenieurs weten daardoor altijd precies wat we moeten doen. Ingenieurs denken heel zwart wit: of de aanpassingen werken, of ze werken niet, dus om een coureur te hebben die goed kan communiceren, is een cadeautje. Want wat is nou het nut om ergens een half uur over te praten, als je het in 30 seconden kan doen", concludeert Lambiase.