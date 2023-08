Leclerc voorzichtig positief gestemd over oplossing Ferrari-problemen

Charles Leclerc mocht de Belgische Grand Prix vanaf pole position starten, maar als eerste finishen, dat deed de Scuderia-coureur niet. De Monegask moest beide Red Bulls voor zich dulden, maar ondanks een derde eindplaats is Leclerc toch voorzichtig positief over de voortgangen die zijn team hebben gemaakt.

Het Formule 1-team van Ferrari heeft al voor enige tijd last van een hoge bandendegradatie. De SF23-bolide van het scharlakenrode team vreet het Pirelli-rubber nog steeds snel op, al zijn er de afgelopen maanden wél verbeteringen bij het team uit Maranello geboekt, concludeert coureur Charles Leclec.

"Misschien dat het nog te vroeg is, maar de afgelopen twee of drie races weten we onze banden beter te managen. Het grote onderlinge verschil naar Red Bull op Spa is niet omdat zij makkelijker met hun banden kunnen omgaan; zij waren namelijk gewoon stukken sneller."

"We zagen weinig degradatie, en als ik naar Mercedes achter ons kijk; ik kon die hele race mijn pace managen en de controle over mijn banden houden. Wat dat betreft zien de signalen er goed uit. Maar we moeten nog steeds een oogje houden op het feit dat we de banden in hele specifieke omstandigheden niet in de juiste performancewindow kunnen krijgen, en dan krijgen we het zwaar."

Terwijl Mercedes laat weten haar vizier op 2024 te richten, is Ferrari-teambaas Frederic Vasseur nog bezig om de huidige openwielbolide te leren begrijpen. De Franse topman meent veranderingen in het team te willen doorvoeren, en het doel zal zijn om nog zoveel mogelijk kennis en informatie uit de auto van dit jaar te halen, om die vervolgens op de formulewagen van 2024 over te brengen.