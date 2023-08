Vasseur kondigt veranderingen in Ferrari aan: "Een constante evolutie"

Binnen het Formule 1-team van Ferrari zouden in de komende maanden zomaar flink wat veranderd worden. Teambaas Frederic Vasseur laat weten zeker niet tevreden te zijn met de huidige structuur binnen de Scuderia, en meent de komende periode het een en ander in zijn team wil aan gaan passen.

Het 2023-seizoen van de Formule 1 is nog maar rond het halverwegepunt, maar voor Ferrari kan ook dit seizoen in de prullenbak. De Italiaanse renstal staat momenteel op de vierde plaats in het wereldkampioenschap, en moet daarmee niet alleen Red Bull, maar ook Mercedes en Aston Martin voor zich dulden.

Frederic Vasseur, de Franse topman die sinds de start van dit seizoen bij Ferrari aan het roer kwam staan, meent dat het leiderschap van de equipe binnenkort herzien gaat worden. "In de komende weken, maanden en zelfs jaren gaan we veranderingen doorvoeren. Sommige onderwerpen duren wat langer dan anderen, maar het is een constante evolutie en verbetering."

Vasseur meent dat de Scuderia momenteel 'mijlenver weg' is van de structuur die hij graag bij zijn team ziet. "Als je in mijn schoenen zou staan, dan zou je zien dat er echt geen perfecte structuur is. Eigenlijk gaat het erom dat we constant verder moeten."

"Je moet jezelf altijd proberen te verbeteren. Als je twee jaar lang dezelfde basis hebt terwijl de anderen zich wel evolueren, dan zal je zwaar terugvallen", concludeert Vasseur.