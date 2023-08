'Alpine wil Ocon inzetten voor Nordschleife-recordpoging

Esteban Ocon is al geruime tijd actief voor het team van Alpine. De Franse coureur zet zichzelf in voor het team en verricht vaker werkzaamheden voor Alpine naast de baan. Het lijkt er nu sterk op dat Alpine hem ook in zal gaan zetten voor een andere opvallende activiteit op de Nürburgring Nordschleife.

Voor autofabrikanten is de Nordschleife een soort heilige graal. Veel autobouwers testen hun wagens op de wereldberoemde, maar ook gevaarlijke, Duitse baan. Het verbreken van het ronderecord wordt dan ook gezien als een belangrijk doel voor veel automerken, in verschillende categorieën jagen fabrikanten op het record en daarvoor huren ze professionele coureurs in. Alpine heeft een ander plannetje bedacht.

Volgens de Franse krant L'Equipe gaat het team van Alpine namelijk Esteban Ocon inzetten voor een recordpoging op de Nordschleife. Ocon zal naar verwachting plaats gaan nemen achter het stuur van een aangepaste Alpine A110, de productiewagen van het Franse merk. Alpine gaat jagen op het record van Porsche, de ervaren Jörg Bergmeister noteerde enkele jaren geleden een 7:09.300 in een Porsche Cayman GT4 RS. De Franse krant meldt overigens dat Ocon bij slecht weer niet zal rijden en dan vervangen wordt door Raphaël Astier of Laurent Hugon.