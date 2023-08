Mercedes baalt van 'dood gevoel' in de bochten

Het team van Mercedes is bezig met een lastig seizoen in de Formule 1. Alhoewel de resultaten iets beter zijn geworden, heeft Mercedes nog wel een aantal problemen. Men doet er alles aan om deze problemen aan te passen, James Allison geeft aan dat de coureurs worstelen met de auto in de bochten.

Mercedes staat momenteel op de tweede plaats in het constructeurskampioenschap, de achterstand op kampioenschapsleider Red Bull Racing is echter zeer groot. Mercedes besloot al vroeg in het seizoen om het concept te veranderen vanwege tegenvallende resultaten. Ondanks dat ze afscheid hebben genomen van de zogenaamde zeropods, ondervinden coureurs Lewis Hamilton en George Russell nog steeds veel hinder van een aantal problemen met de auto.

Mercedes heeft al geruime tijd last van problemen met de balans, Hamilton en Russell hebben hier vooral last van in de bochten. Technisch directeur James Allison laat weten dat het toevoegen van downforce niet altijd helpt. Hij wordt geciteerd door Motorsport.com: "We proberen de auto te verbeteren zodat de coureur meer vertrouwen hebben. In de bochten is de auto te reactief, bij de apex is dat het tegenovergestelde. We willen dat de auto bijt, maar dat doet hij niet. Hij voelt instabiel bij het ingaan van de bocht en de auto geeft een dood gevoel bij de apex. Dat willen we andersom hebben."