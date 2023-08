Mercedes verwacht wereldtitel van Russell: "Als we hem een goede auto geven"

George Russell wordt binnen het team van Mercedes gezien als een veelbelovende coureur voor de toekomst. De Brit is bezig met zijn tweede volledige seizoen in dienst van Mercedes en heeft tot nu toe één Grand Prix gewonnen. Andrew Shovlin denkt dat Russell in staat is om wereldkampioen te worden bij het team.

Russell reed al in 2020 zijn eerste Grand Prix voor het team van Mercedes. Tijdens de Grand Prix van Sakhir mocht hij invallen voor Lewis Hamilton en hij schreef de race ook nog eens bijna op zijn naam. In 2022 reed hij zijn eerste volledige seizoen voor Mercedes en won hij in Brazilië zijn eerste Grand Prix, over het hele seizoen gezien was hij daarnaast ook beter dan zijn hoog aangeschreven teamgenoot Lewis Hamilton.

Bij Mercedes hebben ze veel vertrouwen in de stuurmanskunsten van Russell. Trackside Engineering Director Andrew Shovlin heeft er alle vertrouwen in dat de Britse coureur kan gaan schitteren. In gesprek met de internationale media spreekt Shovlin zich uit: "Hij is een enorm professionele coureur en hij werkt heel, heel erg hard. Hij is er zonder twijfel eentje die ooit wereldkampioen gaat worden, als we hem de auto kunnen geven waarmee hij dat kan doen."