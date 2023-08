Mercedes moest wennen aan achterstand op Red Bull

Het team van Mercedes heeft een eerste seizoenshelft met de nodige ups en downs achter de rug. De Duitse renstal wilde sportieve revanche nemen na een tegenvallend seizoen 2022, maar dat lukte niet. Mercedes gooide het concept om en volgens James Allison moest iedereen eventjes wennen aan de achterstand op Red Bull Racing.

Red Bull domineerde de eerste seizoenshelft en was veel sneller dan de concurrentie. De Oostenrijkse renstal won alle Grands Prix en leidt het constructeurskampioenschap met een enorm aantal van 503 punten. Mercedes verscheen bij de seizoensopener in Bahrein wederom aan de start met de zeropods, maar dit design fungeerde niet naar wens. In Monaco introduceerde ze een nieuw design en uiteindelijk vochten ze zichzelf terug naar de tweede plek in het constructeurskampioenschap.

De grote achterstand op Red Bull Racing kwam echter hard aan bij de werknemers van Mercedes. James Allison werd in de loop van het seizoen weer aangesteld als technisch directeur en keek terug op de eerste seizoenshelft op de site van zijn werkgever: "We begonnen het seizoen met hoge verwachtingen. In eerste instantie moesten we wel eventjes wennen aan onze positie, maar de uiteindelijke reactie van het team was fantastisch. We kwamen er vrij snel achter wat er echt mis was en daarna zijn we er hard mee aan de slag gegaan."