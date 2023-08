Alpine ontkent Andretti-geruchten

Het team van Alpine beleeft momenteel zware tijden. De resultaten vallen tegen en achter de schermen rommelt het bij de Franse renstal. Meerdere kopstukken zijn de laan uitgestuurd en er gaan geruchten rond over een mogelijke verkoop aan Andretti. Bruno Famin doet die verhalen af als flauwekul.

Alpine droomt al jaren van een aanval op de top van het Formule 1-veld. Die droom is echter geen realiteit geworden en momenteel staat de Franse renstal dan ook op de tegenvallende zesde plaats in het constructeurskampioenschap. De Renault Group besloot in te grijpen en ontsloeg eerst Alpine CEO Laurent Rossi en daarna ook teambaas Otmar Szafnauer en Alan Permane. Op de achtergrond gingen er daarna ook verhalen rond over een mogelijke verkoop aan Andretti.

De Amerikaanse racefamilie jaagt al geruime tijd op een plekje op de Formule 1-grid. Bij Alpine wil men echter niets weten van de verhalen over een mogelijke verkoop. Tijdelijk kopstuk Bruno Famin schudt zijn hoofd en wordt geciteerd door Speedcafe: "We zijn bezig met een fascinerend project bij Alpine. Het echte project is het ontwikkelen van Alpine, het Formule 1-team en het endurance-project dragen daar aan bij. We zijn hier dus volledig op gefocust. Dit is echt allemaal een onderdeel van ons project van Alpine."