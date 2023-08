Horner grapt over Brad Pitt-film: "Straks zijn wij de slechteriken"

Het Formule 1-circus fungeert dit seizoen als het decor van een ambitieus filmproject. Tijdens een aantal raceweekenden worden er opnames gemaakt voor een film met Hollywood-ster Brad Pitt in de hoofdrol. Aangezien Lewis Hamilton en Toto Wolff bij het project zijn betrokken, vreest Christian Horner dat Red Bull Racing in beeld zal worden gebracht als de slechteriken.

Het filmproject werd met veel bombarie aangekondigd en tijdens het Britse raceweekend begon men met de opnames. Op het circuit van Silverstone kreeg het fictieve team Apex GP een eigen pitbox en reden acteurs Brad Pitt en Damson Idris in aangepaste Formule 2-bolides meerdere rondjes over de baan. Het was de bedoeling dat er ook tijdens andere raceweekenden werd gefilmd, maar Pitt neemt momenteel deel aan de acteursstaking in Hollywood.

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner is blij met de opnames. De Brit kan het niet laten om er een geintje van te maken. Aangezien concurrent Mercedes betrokken is bij het project, verwacht Horner geen glansrol voor zijn team. In gesprek met ESPN spreekt Horner zich lachend uit: "Het is fantastisch dat de Formule 1 de stap zet naar het grote scherm. Toto en Lewis zijn de executive producers, ik weet zeker dat ze ons in beeld gaan brengen als de slechteriken! Maar goed, het is geweldig voor de sport. De grote interesse is prachtig."