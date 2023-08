Marko schiet geruchten over salariskorting Pérez uit de lucht

Eerder deze maand publiceerde De Telegraaf het nieuws dat Red Bull-coureur Sergio Pérez gekort op zijn salaris zou gaan worden, omdat hij in vergelijking met teamgenoot Max Verstappen tegenvallend presteert. Maar van dat verhaal klopt niks, meent de adviseur van de Oostenrijkse renstal Dr. Helmut Marko, die de geruchten rondom zijn coureur ontkracht.

Sergio Pérez had het voor enige tijd lastig in de RB19-bolide van Red Bull. Vooral tijdens de kwalificaties was de Mexicaan in geen velden of wegen te bekennen op de posities die de coureur eigenlijk zou moeten kunnen bemachtigen, en dus rees de vraag of Pérez’ baan op de tocht stond.

Rondom de coureur uit Guadalajara verscheen eerder deze maand nog meer nieuws dat de Oostenrijkse renstal momenteel niet helemaal tevreden met haar topsporter zou zijn. Zo berichtte De Telegraaf dat Pérez voor de rest van dit F1-seizoen een inkorting op zijn salaris zou krijgen, omdat hij een te grote achterstand naar teamgenoot en kampioenschapsleider Max Verstappen zou hebben. Maar van die berichtgeving klopt niks, meent Red Bull-adviseur Dr. Helmut Marko.

"Ik weet niet waar dit nou weer vandaan komt. Het is compleet uit de lucht gegrepen. De contracten zijn precies geregeld, er wordt niet op het salaris gekort", vertelt Marko tegenover F1 Insider.

Naast de eerdere geruststelling van Red Bull-teambaas Christian Horner over de toekomst van zijn coureur, voegt Marko toe: "Ik kan het alleen maar blijven herhalen: we leiden het rijderskampioenschap met beide coureurs en we staan duidelijk bovenaan in het constructeursklassement."

"Hij (Pérez) zat een beetje in een crisis, maar hij heeft het de laatste twee races weer op de rails gekregen. Verstappen is op dit moment onverslaanbaar, dus is er momenteel geen reden om maatregelen te treffen. Hij heeft nog altijd een contract met Red Bull tot eind 2024", sluit Marko af.