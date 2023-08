Norris jubelt: McLaren zit in 'meest opwindende' fase van ontwikkeling

Het Formule 1-team van McLaren blijft hard aan de weg timmeren, en daar kan coureur Lando Norris niet blijer mee zijn. Volgens de Britse jongeling zit het papajakleurige team momenteel in de meest opwindende fase van haar herstel richting glorie binnen de koningsklasse.

De start van dit F1-seizoen begon McLaren wisselvallig, maar vlak voor de zomerstop aan de horizon verscheen, heeft het team onder leiding van CEO Zak Brown en teambaas Andrea Stella wat performance betreft een grote stap voorwaarts gemaakt. Bij de afgelopen drie Grands Prix – die allen een ander karakteristiek van aard hebben – wist de renstal uit Woking sterk te presteren, en dat zijn de beste signalen van een positieve richting voor het team, meent diens coureur Lando Norris.

Op de vraag van Speedcafe waar Norris momenteel denkt op welke positie zijn equipe momenteel verkeert, antwoordt hij: "Het is lastig te zeggen omdat we zoveel ups- en downs hebben gehad, maar volgens mij zitten we in de meest opwindende fase. Sinds Andrea (Stella) op zijn positie als teambaas terechtkwam, is er een positieve trend te zien in de atmosfeer van het hoofdkwartier."

"We hebben op zoveel vlakken een goede stap naar voren gemaakt. We hebben een aantal goede mensen die van Ferrari en Red Bull komen. Dat zijn mensen die veel respect, kennis en expertise in allerlei verschillende gebieden hebben. Dus ik kan niet wachten om te zien wat eruit gaat komen. Zij hebben meer kennis en meer duidelijkheid over wat er daadwerkelijk moet veranderen, en dat geeft mij veel vertrouwen", concludeert Norris.