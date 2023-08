Szafnauer wil terugkeren als teambaas: "Daar heb ik verstand van"

Het team van Alpine nam na afloop van de Belgische Grand Prix afscheid van teambaas Otmar Szafnauer en kopstuk Alan Permane. De twee werden ontslagen en mogen voorlopig niet terugkeren in de Formule 1. Szafnauer onthult dat hij de komende twaalf maanden op gardening leave is, maar dat hij dolgraag een comeback wil maken.

Het team van Alpine is bezig met een zeer onrustig seizoen in de Formule 1. Achter de schermen wordt er flink geruzied en werden er meerdere kopstukken de laan uitgestuurd. Naast Szafnauer en Permane werd bijvoorbeeld ook Laurent Rossi ontslagen door de eigenaren van de Franse renstal. Voorlopig is Bruno Famin de hoofdverantwoordelijke bij het team, maar men is op zoek naar nieuwe kopstukken. Szafnauer hoopt ondertussen dat hij snel een nieuwe baan kan vinden.

Andere functie

De aankomende twaalf maanden mag Szafnauer niet aan de slag gaan bij een ander team. Hij is immers met een verplicht gardening leave. In gesprek met Speedcafe geeft hij aan dat hij nog barst van de ambitie: "Het zijn twaalf maanden zonder Formule 1-teamwerk, maar er zijn wel andere dingen binnen de Formule 1 die ik kan gaan doen. Ik zou bijvoorbeeld ook kunnen gaan werken voor een motorfabrikant, of ik kan aan de slag gaan voor de F1 Experiences. Of misschien de Formule 1 of de FIA. Dus misschien ben ik wel eerder terug."

Pitmuur

Szafnauer voegt in ieder geval daad bij het woord. Hij geeft aan dat hij al een aantal gesprekken heeft gevoerd met mogelijke nieuwe werkgevers. Hij heeft dan ook goede hoop op een snelle nieuwe stap: "Als een situatie zich voordoet dat ik een team kan gaan helpen als teambaas aan de pitmuur, dan zou ik die kans zeker aangrijpen. Dat is wat ik in de afgelopen vijftien jaar heb gedaan, daar heb ik verstand van."