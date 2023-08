"Horner ziet kopieergedrag: "Ons DNA fladdert rond"

Het team van Red Bull Racing heerst momenteel in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal heeft alle Grands Prix in de eerste seizoenshelft gewonnen en is veel sneller dan de concurrerende teams. Red Bull-teambaas Christian Horner ziet dan ook dat veel teams de Red Bull-bolide als inspiratiebron gebruiken.

Red Bull koos ook dit seizoen weer voor een concept dat op meerdere punten afweek van de concepten van de andere renstallen. De voorsprong van het team is immens en Max Verstappen voert namens Red Bull het wereldkampioenschap aan. De concurrentie introduceerde in de loop van het seizoen veel updates, onder meer het team van McLaren koos voor een nieuw concept dat veel gelijkenissen vertoont met de Red Bull.

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner heeft veel respect voor de recente prestaties van McLaren. Toch ziet Horner ook dat McLaren inspiratie heeft gehaald uit het ontwerp van Red Bull. In de ESPN-podcast Unlapped doet hij daar niet geheimzinnig over: "Je ziet het DNA van onze auto rondfladderen. Natuurlijk passen de andere teams wat dingen aan en gaat iedereen zijn eigen weg, maar je ziet nu bijvoorbeeld al dat McLaren en wat andere teams ideeën hebben overgenomen van de RB18 en de RB19. Dan kan je je al voorstellen hoe dat nog meer naar elkaar zal toegroeien in 2024."