Leclerc blij met Sainz: "Zijn doorzettingsvermogen is zijn sterkste punt"

Het team van Ferrari is bezig met een redelijk tegenvallend seizoen in de Formule 1. De Italiaanse renstal blijft ver achter bij Red Bull Racing en vecht momenteel met Aston Martin om de derde plaats in het constructeurskampioenschap. Charles Leclerc heeft het zwaar, maar hij is wel tevreden over de samenwerking met Carlos Sainz.

Leclerc en Sainz zijn sinds 2021 elkaars teamgenoten bij het team van Ferrari. Dit seizoen moeten ze vooral de degens kruisen met elkaar en de coureurs van Mercedes en Aston Martin. Leclerc heeft tot nu toe 99 punten bij elkaar gereden, zijn teamgenoot Sainz volgt met 92 punten. Ze staan op de vijfde en de zevende plaats in het wereldkampioenschap, Mercedes-coureur George Russell heeft tot nu toe evenveel punten gescoord als Leclerc.

Het is dus belangrijk dat Leclerc en Sainz goed met elkaar samenwerken. De twee coureurs kunnen het in ieder geval goed met elkaar vinden. Leclerc is te spreken over de huidige samenwerking met Sainz. In een interview met de Italiaanse krant Corriere dello Sport spreekt Leclerc zich uit: "Ik kan goed opschieten met Carlos, ook al is er veel competitie tussen ons. Zijn werkethiek en zijn doorzettingsvermogen zijn echt zijn sterkste punten."