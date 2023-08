Norris laat fans speciale helm ontwerpen

De Formule 1-wereld geniet momenteel van de zomerstop, maar veel coureurs zitten niet stil. Dat geldt ook voor McLaren-coureur Lando Norris. De Brit geniet van zijn vakantie, maar lanceert ook een speciale actie voor zijn fans. Norris geeft hem namelijk de kans om een deel van zijn helm te ontwerpen.

Tijdens de Grand Prix van Singapore zal Norris namelijk gaan rijden met een helm in de Quadrant-kleuren. Quadrant is een door hemzelf opgerichte groep met onder meer een zeer populair YouTube-kanaal. Norris geeft fans de kans om de kleuren van het Quadrant-logo te ontwerpen. Tot en met 14 augustus kunnen fans een design insturen, Norris zal met de winnende kleurstelling gaan rijden in de straten van Singapore.

DESIGN A PIECE OF LANDO'S HELMET 馃帹



We are inviting YOU to be a part of the @Quadrant X @LandoNorris helmet for the Singapore Grand Prix!



4 designs will be chosen 馃憖



Ends August 14th 鈴



Download the template and submit your design here 馃憞https://t.co/vHfSmh6Vek#QUADhelmet pic.twitter.com/fL7r9CrQBO