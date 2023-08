Webber apetrots: "Piastri heeft vijftien maanden niet geracet"

Oscar Piastri is tot nu toe de beste debutant van het huidige Formule 1-seizoen. De jonge Australiër maakt veel indruk en kan zijn McLaren-teamgenoot Lando Norris voorlopig aardig bijhouden. Zijn manager oud-coureur Mark Webber is enorm trots op zijn pupil, hij wijst vooral op het raceloze jaar dat Piastri achter de rug heeft.

Piastri staat momenteel op de elfde plaats in het wereldkampioenschap met 34 WK-punten achter zijn naam, zijn teamgenoot Lando Norris staat op de achtste plaats. Vooral in de laatste paar races voor de zomerstop maakte Piastri veel indruk, in de Belgische Sprint schitterde hij en finishte hij als tweede achter sprintwinnaar Max Verstappen. De jonge Australische coureur ontvangt dan ook veel lof.

Piastri's manager Mark Webber is enorm te spreken over de resultaten van zijn jonge pupil. De oud-coureur wijst naar het nabije verleden van Piastri en spreekt zich hierover uit bij de media-afdeling van de Formule 1: "Je vergeet al snel dat Oscar vorig jaar niet heeft geracet. Ik denk dat het aan het begin van het jaar tijd kostte. Het is zijn eerste keer in de Formule 1, het is niet zo dat hij terugkeert van een pauze. Hij heeft vijftien maanden niet gereden en hij had hiervoor nog nooit geracet in de Formule 1."