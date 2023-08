Wolff baalt van achterstand: "Frustrerend proces"

Het team van Mercedes begon het huidige seizoen niet met de gewenste resultaten. De Duitse renstal moest de achtervolging inzetten en kwam al snel met een compleet nieuw concept. Ondanks de geïntroduceerde updates is de achterstand op Red Bull Racing nog steeds heel erg groot. Teambaas Toto Wolff noemt het een frustrerend proces.

Na een tegenvallend 2022 wilde Mercedes dit seizoen sportieve wraak nemen. Tot ieders verbazing koos het team weer voor het zogenaamde zeropod-design. Het concept werkte niet en Mercedes begon met de ontwikkeling van een compleet nieuw design. De bijzondere sidepods verdwenen, maar Red Bull is nog steeds een maatje te groot. Wolff baalde als een stekker, maar is wel in zijn sas met de richting waar het team op gaat.

Frustratie

Mercedes werkt hard om de achterstand goed te maken, maar teambaas Wolff baalt van het bestaan van het gat. In de Mid-Season Review van Mercedes op YouTube bekijkt hij het echter van de zonnige kant: "De positieve punten zijn dat we een aantal ontwikkelingen zien die werken, we begrijpen waar we meer performance moeten toevoegen. Het is een frustrerend proces, het kost tijd om een auto fundamenteel te veranderen. Er is wel licht aan het einde van de tunnel."

Bochten

Wolff heeft het team dan ook een belangrijk doel gesteld voor de tweede seizoenshelft. De Oostenrijkse teambaas wil zijn coureurs Lewis Hamilton en George Russell veel vertrouwen geven: "Uiteindelijk is het ons doel om onze coureurs een betrouwbare auto te geven. Het gaat niet om de absolute hoeveelheid downforce, maar om het leveren van een auto die stabiel is bij het insturen van de bochten. Momenteel is dat niet het geval."