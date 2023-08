Perez sluit eerste seizoenshelft af met speciale prijs

Sergio Perez heeft een lastige eerste seizoenshelft achter de rug. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur kende een reeks slechte kwalificaties en bleef ver achter op zijn teamgenoot Max Verstappen. Toch heeft Perez de eerste seizoenshelft afgesloten met een goed gevoel, hij heeft namelijk een speciale prijs gewonnen.

Sinds dit seizoen wordt aan het eind van elke maand de zogenaamde 'Overtake of the Month Award' uitgereikt. De fans krijgen elke maand de kans om te stemmen op hun favoriete inhaalactie waarna de winnende coureur een speciale prijs in ontvangst mag nemen. Perez is als winnaar van de maand juli uitgeroepen, zijn inhaalactie op Oscar Piastri in Hongarije kreeg de meeste stemmen. Eerder dit seizoen vielen Fernando Alonso (drie keer) en Kevin Magnussen in de prijzen.