Interesse van Red Bull en Mercedes laat Leclerc onverschillig: "Ik weet wat ik wil"

Nu de rust in de koningsklasse is teruggekeerd, zou er binnenkort zomaar witte rook uit de schoorstenen in Maranello kunnen komen. Meerdere bronnen meldden eerder namelijk dat Ferrari en Charles Leclerc hun samenwerking hebben verlengd, en nu laat de Monegask ook een klein maar veelbetekenend tipje van de sluier over zijn toekomst in de Formule 1 oplichten.

Al sinds zijn officiële toetreding in de Formule 1, was het duidelijk dat Charles Leclerc een Ferrari-coureur is. De Monegask maakte deel uit van de prestigieuze junioracademie van de Scuderia, en na één jaar voor Alfa Romeo als fulltime-coureur te hebben gewerkt, kon Leclerc al zijn langverwachte overstap naar het scharlakenrode team maken.

Ondanks dicht bij een poging naar de wereldtitel van vorig jaar te zijn geweest, moeten Leclerc en Ferrari het veelal met een positie als subtopper doen. Zodoende ontstonden er meerdere geruchten dat Leclerc aanbiedingen van onder andere Aston Martin, Alpine, Red Bull en Mercedes kreeg. Echter leek dit gefluister in de wandelgangen op effectieve wijze door de Italiaanse media uit de lucht te zijn geschoten, want eerder deze maand maakten meerdere bronnen bekend dat Leclerc en Ferrari door met elkaar gaan.

En, nu heeft Leclerc daar een flinke extra dosis aan zekerheid toegevoegd. In een recentelijk interview van Corriere vertelt de Monegask namelijk dat hij geen interesse heeft in een overstap naar andere teams in de koningsklasse. Op de vraag van het Italiaanse mediaplatform of Leclerc het leuk vindt om door andere teams het hof gemaakt te worden, antwoordt hij:

"Het betekent zeker dat ik mijn werk goed doe. Maar deze geruchten laten mij onverschillig. Ik weet wat ik wil, maar ik weet nog steeds niet wat Ferrari van mij wil. De contractbesprekingen zijn nog niet begonnen, maar voor mij is alles duidelijk. Ik hou van Ferrari en ik wil hier winnen. Dat is mijn prioriteit", laat Leclerc optekenen.