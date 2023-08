Horner heeft medelijden met Perez: "Zwaarste baan in de sport"

Het team van Red Bull Racing heeft een ijzersterke eerste seizoenshelft achter de rug. De Oostenrijkse renstal won alle Grands Prix en gaat met Max Verstappen aan de leiding van het wereldkampioenschap. Hij heeft een enorme voorsprong op zijn eerste achtervolger, zijn teamgenoot Sergio Perez. Volgens Christian Horner heeft Perez de zwaarste baan in de sport.

Verstappen is de grote smaakmaker van de eerste seizoenshelft. De Nederlandse regerend wereldkampioen wist slechts twee Grands Prix niet te winnen en heeft tot nu toe 314 WK-punten bij elkaar gereden. Verstappens teamgenoot Sergio Perez schreef de Grands Prix van Saoedi-Arabië en Azerbeidzjan op zijn naam, maar bleef verder ver achter. De Mexicaan heeft 189 WK-punten gescoord en lijkt kansloos voor de wereldtitel.

Zwaar

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner heeft wel een beetje medelijden met zijn tweede coureur. De Brit ziet dat Perez het soms heel zwaar heeft en legt de situatie uit in de ESPN-podcast Unlapped: "Het zwaar om Max zijn teamgenoot te zijn. Ik denk dat het de zwaarste baan is in de Formule 1. Het niveau dat hij haalt, dat kunnen andere coureurs in deze auto denk ik niet evenaren. Daarom is het ook zo lastig om zijn teamgenoot te zijn. Je moet mentaal gezien heel erg weerbaar zijn om daar mee om te kunnen gaan."

Lastig

Horner is daarnaast ook trots op de prestaties van Perez. Hij stelt namelijk dat de Mexicaanse coureur bezig is met een degelijk seizoen, maar dat Verstappen simpelweg sterker is: "Het tweede Red Bull-zitje is een lastig zitje. Je moet niet in de gaten houden wat Max doet en gewoon zo hard mogelijk rijden. Het zijn van de teamgenoot van Max, zal nooit een makkelijke taak zijn. Checo heeft dat in de laatste tweeënhalf jaar heel erg goed gedaan. Dat vergt een geweldige mentale weerbaarheid."