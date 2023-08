Windsor vindt theorie dat Red Bull Perez tegenwerkt absurd

Een Mexicaanse zakenman uit de inner circle van Sergio Pérez' hoofdsponsor verklaarde na Spa-Francorchamps dat het verschil tussen Max Verstappen en Perez komt doordat Red Bull zijn landgenoot dwarsboomt. F1-analist Peter Windsor die bij meerdere renstallen werkte, vindt dit idee ronduit belachelijk en maakte korte metten met deze theorie.

"Normaal gesproken betrek ik mezelf niet bij dit soort onderwerpen, maar dit is naar mijn idee een grote zaak", begon Windsor op zijn YouTube-kanaal. "Blijkbaar denken ze dat ze hem oude onderdelen geven en dat de auto te zwaar is. Ik kan geen situatie bedenken waarin dat het geval."

Windsor begrijpt absoluut niet waarom de Oostenrijkse renstal overwinningen op het spel zet om een eigen coureur in dienst te saboteren.

"Het idee dat Red Bull - met het risico dat Verstappens zijn bolide problemen krijgt en waardoor ze dus met de andere auto de race willen winnen - de auto van Sergio bewust zwaarder maakt met oudere onderelen, is simpelweg belachelijk."

Windsor heeft zelf bij verschillende F1-gezeten om dondersgoed dat het opzettelijk tegenwerken van een rijder nooit gebeurd.

"Ik heb in de Formule 1 gewerkt voor Ferrari en Williams en er is absoluut geen enkele mogelijkheid waarin een team doelbewust een auto slechter maakt. Ik ben heel benieuwd hoe deze Mexicaanse zakenman denkt dat Red Bull de auto van Checo langzamer maakt op basis van dat hij denkt dat Checo even snel is als Max", sloot Windsor stellig af.