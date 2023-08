Hamilton verwacht andere rangorde na zomerstop

Lewis Hamilton deelde zijn visie over wat Mercedes nog moet doen om de bolide sneller te maken. Op meerdere vlakken is nog werk aan de winkel zei de Brit vlak voor de zomerstop.

"De auto, de balans, daar moeten we nog aan werken en we hebben zoals altijd meer downforce nodig", verteldee zevenvoudig kampioen strijdvaardig.

"Maar ik weet dat iedereen in de fabriek gefocust is om dat te doen en enorm gefocust is op het tweede worden voor het team bij de constructeurs, en ook proberen derde te worden in het rijderskampioenschap."

Volgens Hamilton zal de rangorde achter de Red Bulls in de tweede seizoenshelft anders zijn.

"Ik weet niet hoeveel ontwikkeling teams zullen doen in het tweede deel van het seizoen, maar ik denk dat er verschuiving zal komen."

"Ik bedoel, ik weet niet wat er met Aston Martin is gebeurd en hoe ze een stap terug hebben gedaan, maar ik weet zeker dat McLaren sterk zal zijn in de tweede fase."

"Ferrari en wij, we zijn allemaal heel erg close. Dus afhankelijk van de baan, ben ik er zeker van dat er enige verandering van posities zal zijn."

De laatste vier Grand Prix heeft McLaren de meeste punten gescoord na Red Bull, terwijl Aston Martin het vijfde team is op dit moment. Begin 2023 waren de rollen flink omgedraaid.