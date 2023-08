Verstappen verrichtte goede daad voor Perez

Max Verstappen is een wereldster, maar menselijke trekjes heeft de tweevoudig kampioen absoluut niet verloren. De Red Bull-coureur verrichtte bij de Belgische Grand Prix een goede daad.

Bij de podiumpersconferentie zaten Verstappen, Sergio Pérez en Charles Leclerc achter de tafel. Elke coureur nam een eigen drinkfles mee met natuurlijk het logootje van de sponsor naar de camera gedraaid.

Toen de persconferentie voorbij liet Pérez per ongeluk zijn drinkbeker staan. F1-journalist Tom Clarkson zag de bidon staan en wilde hem terugbrengen met een onverwachte hulp naderhand.

"Ik raapte het op en ik liep gewoon terug naar de paddock met Checo's drinkfles en zou het afleveren bij iemand bij Red Bull", zei Clarkson in de F1 Nation Podcast.

"Max was toevallig bij me in de buurt en hij rende naar me toe en zei: 'Waarom heb je een van onze drinkflessen?'

"En ik zei: nou, je teamgenoot heeft het in de persconferentieruimte achtergelaten."

Max zei: 'Wil je dat ik het hem geef?'

"Dus ik zei: 'nou, dat zou geweldig zijn' en gaf het aan hem, en hij rende weg."

"Ik merkte dat ik dacht: hoeveel andere coureurs op deze grid, met name de megasterren, zouden dat hebben gedaan?", sloot de journalist af.