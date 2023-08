Horner hoopt op voortzetting Red Bull-dominantie: "Ben nog steeds van 2021 aan het herstellen"

Red Bull Racing kan wederom op een uitstekende seizoenshelft in de Formule 1 terugkijken. De Oostenrijkse renstal staat momenteel 12 uit 12, en voor dit seizoen lijkt het team met coureurs Max Verstappen en Sergio Pérez nog veel meer Grand Prix-overwinningen op naam te laten schijven. Teambaas Christian Horner kan de huidige dominantie van zijn renstal in ieder geval prima verteren, laat hij na de Grand Prix op Spa-Francorchamps optekenen.

Max Verstappen startte bij de recentelijke Grand Prix op Spa-Francorchamps vanaf een zesde startpositie, maar toch was de Nederlander dé favoriet om de race te winnen. De openwielbolide genaamd RB19 verkeert momenteel in optimale vorm, vooral met de regerend wereldkampioen achter het stuur, meent Horner.

"Niemand heeft hier ooit van kunnen dromen om in deze positie te zitten. Momenteel hebben we superioriteit over iedereen. Over het algemeen hebben we een uitstekende eerste seizoenshelft gehad, en wat we nu met Max (Verstappen) zien is iets wat je maar één keer in een generatie ziet", meent de Britse topman.

Met het halverwegepunt van het 2023-seizoen bereikt, heeft het F1-kamp van de energiedrankjesgigant meer dan twee keer zoveel punten als P2-team Mercedes. Nadat Verstappen de Belgische Grand Prix met ruim een halve minuut afstand voorsprong op het eerstvolgende team finishte, zei Horner dat 'geen greintje' van hem had gehoopt op een competitiever veld dit seizoen: "Ik ben nog steeds van 2021 aan het herstellen."